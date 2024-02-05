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ВСУ ликвидировали «министра» «ЛНР»

  • 5.02.2024, 13:24
  • 1,204
ВСУ ликвидировали «министра» «ЛНР»
Алексей Потелещенко
Фото: Youtube / Андрей Морозов

Он погиб в Лисичанске.

«Глава» МЧС «ЛНР» Алексей Потелещенко был ликвидирован ВСУ при ударе по ресторану в донецком Лисичанске 3 февраля. Об этом заявил представитель ведомства росСМИ.

Как писал сайт Charter97.org, ВСУ ударом HIMARS ликвидировали «верхушку» коллаборантов/ оккупированного Лисичанска. Погибли 28 предателей Украины.

Местные жители говорят, что под удар попало здание ресторана, где обедали российские военные. Z-пропагандисты признают, что в ресторане также находились верхушка «МЧС», «прокуроры» и «депутаты».

«Удар был не случаен. Наводчик был однозначно рядом», — утверждает пропагандист Дмитрий Зименкин.

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