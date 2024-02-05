Defense Express: Россия зашла на север Авдеевки и угрожает критической трассе 7 5.02.2024, 14:34

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Речь идет о важном логистическом пути.

Эпицентров боев за город Авдеевка сдвинулся на северную часть города: оккупантам удалось зайти на улицы - теперь они создают риск трассе, которая является важным логистическим маршрутом для войск Украины.

Об этом заявил глава Defense Express Сергей Згурец «Эспрессо», ссылаясь на данные своих аналитиков. По его словам, там сейчас тяжело - количество боев увеличилось по всему периметру вокруг Авдеевки.

Ранее ВСУ удерживали оккупантов возле северных подступов к городу, в районе Степного, но теперь бои развернулись между Коксохимом и самой Авдеевкой, указал он. Похоже, Россия смогла воспользоваться плохой погодой, при которой наша артиллерия работала меньше, чтобы пройти дальше, заявил Згурец (зайти на улицы на севере города).

«Враг в выходные дни совершил определенное продвижение, используя плохую погоду, из-за которой разведка была затруднена, артиллерия работала меньше», - уточнил он.

В Defense Express говорят: россиянам остается где-то полтора километра или меньше до основной трассы, которая считается главным путем к Авдеевке.

По словам главы информационно-консалтинговой компании, Россия обладает преимуществом в силе и технике, и давит на оборону ВСУ, хотя армия Украины пытается выбить оккупантов с занятого участка.

«Самая сложная ситуация - движение на Авдеевку с севера. Дальше все будет зависеть от наличия сил и резервов с украинской стороны, активности с российской стороны. Сейчас имеем один из самых сложных периодов в обороне Авдеевки, потому что враг пытается со всех направлений осуществлять наступательные действия», - акцентировал Згурец.

Он напомнил, тяжелая оборона Авдеевки длится 4 месяца - ВСУ все еще удерживают этот плацдарм, нанося армии России колоссальные потери.