Руководившего «Газпромом» друга Путина признали банкротом 5.02.2024, 20:32

Валерий Голубев

Валерий Голубев был зампредом правления «Газпрома» до 2019 года.

Бывший зампред правления «Газпрома» и сослуживец президента РФ Владимира Путина по КГБ Валерий Голубев стал банкротом. Он подал заявление о собственной несостоятельности 26 декабря, оно было удовлетворено 1 февраля Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает «Интерфакс».

Исковые требования к 72-летнему Голубеву составляют 729 млн рублей. В отношении него ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим в деле о банкротстве Голубева назначен Иван Куропятников. Его отчет о выполнении процедуры рассмотрят 4 июля.

Голубев был зампредом правления «Газпрома» до 2019 года, на этом посту он отвечал за поставки газа на внутрироссийский рынок. В общей сложности менеджер трудился в компании 16 лет.

В молодости Голубев служил с Путиным в КГБ, затем они вместе работали в мэрии Санкт-Петербурга. В том числе он успел побывать главой администрации Василеостровского района, в котором будущему президенту выделили квартиру площадью 140 м². Сам Голубев поселился этажом ниже.

В 2002 году чиновник стал членом Совета Федерации, но уже через год перешел на работу в «Газпром». В 2014 году Голубева хотели поставить руководить Росрезервом, а сам он думал возглавить «Зарубежнефть», но в итоге остался в «Газпроме», писал Forbes.

Недвижимость семьи Голубева фигурировала в расследовании команды оппозиционного политика Алексея Навального. В частности, речь шла об усадьбе на Рублевке площадью 3800 м² с участком в 5 гектаров, бассейном и теннисным кортом. Эта недвижимость, оформленная на сына бывшего топ-менеджера, оценивалась более чем в 3 млрд рублей. Помимо этого у членов семьи Голубева обнаружили две квартиры (200 м² и 260 м²) и участок в 1,5 гектара в Москве, а также четырехэтажную квартиру в Петербурге за 360 млн рублей.