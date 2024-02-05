Украинские нацгвардейцы уничтожили советский танк Т-55 на Токмакском направлении
- 5.02.2024, 20:41
Видеофакт.
Украинские бойцы 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» Национальной гвардии FPV-дроном в районе с. Работино на Токмакском направлении уничтожили советский вражеский танк Т-55. Такие были в СССР сняты с вооружения в 1979 году.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов Плюс».
«Настоящий динозавр, доживший до наших дней, — российский танк Т-55. Он был уничтожен украинским дроном. Интересно, что танк был задействован именно во время штурма, а не как артиллерийская единица из защищенной позиции», - добавили в сообщении.
По данным статистического портала Oryx Силами обороны было уничтожено 2678 российских танков.