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Украинские нацгвардейцы уничтожили советский танк Т-55 на Токмакском направлении

  • 5.02.2024, 20:41
Украинские нацгвардейцы уничтожили советский танк Т-55 на Токмакском направлении

Видеофакт.

Украинские бойцы 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» Национальной гвардии FPV-дроном в районе с. Работино на Токмакском направлении уничтожили советский вражеский танк Т-55. Такие были в СССР сняты с вооружения в 1979 году.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов Плюс».

«Настоящий динозавр, доживший до наших дней, — российский танк Т-55. Он был уничтожен украинским дроном. Интересно, что танк был задействован именно во время штурма, а не как артиллерийская единица из защищенной позиции», - добавили в сообщении.

По данным статистического портала Oryx Силами обороны было уничтожено 2678 российских танков.

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