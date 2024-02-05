В Судане украинские спецназовцы взяли в плен «вагнеровцев» 4 5.02.2024, 20:59

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Видео.

В Республике Судан украинские спецназовцы взяли в плен боевиков ЧВК Вагнера, сообщает Kyiv Post, публикуя видео допроса.

На кадрах видно, как бойцы спецподразделения Тимура ГУР МО Украины осуществляют осмотр военного транспорта с телами убитых российских наемников. Через лобовое стекло видно тело солдата с нашивкой ЧВК Вагнера.

Также на кадрах показано, как украинский спецназовец допрашивает русскоговорящего пленного. В ходе разговора мужчина признался, что входит в состав ЧВК Вагнера, а его задача в Судане — свергнуть местную власть.

Рядом с ним также видно двоих африканских пленных. Вероятно, они были завербованы Россией уже на территории Судана.

Позже в государственном проекте Хочу жить заявили о «пополнении обменного фонда из Судана», опубликовав видео Kyiv Post.

Там не подтвердили и не опровергли, что в Судане украинские спецназовцы взяли в плен бойцов ЧВК Вагнера. Однако напомнили, что ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что российским военным преступникам, которые участвовали во вторжении в Украину, нигде не будет безопасно.

Внимание! Видео содержит тяжелые сцены (18+).

6 ноября 2023 года издание Kyiv Post опубликовало видео, на котором видна, вероятно, работа украинские спецназовцев по уничтожению боевиков российской ЧВК Вагнер в Судане.