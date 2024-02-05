Уникальная военная операция: боевой робот уничтожил позиции россиян 5.02.2024, 23:10

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Впервые в истории украинский боевой робот, управляемый с воздуха, уничтожил позиции россиян. Об операции, не имеющей прецедентов в мире, рассказал «24 каналу» командир экипажа дронов Кара небесная 4-й бригады Рубеж Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

По его словам, отряд Кара небесная запускает наземные дроны с турелями, которые расстреливают оккупантов, пока операторы находятся в безопасности. Найти и поразить цель помогают воздушные беспилотники.

Отченаш отметил, что в то время, как воздушный беспилотник осуществлял разведку и управление, наземный дрон с установленной турели разбил позицию российских оккупантов и уничтожил личный состав. Турель — это подвижная установка для крепления орудия или пулемета. Механизм обеспечивает горизонтальное либо вертикальное движение орудия и секторальный либо круговой обстрел.

«Недавно впервые в истории была операция, в которой бойцы БПАК с неба корректировали беспилотный наземный дрон с турелью во время уничтожения личного состава России. Такого в истории военного дела никогда не было», - рассказал командир экипажа дронов Кара небесная 4-й бригады Рубеж Нацгвардии Украины.