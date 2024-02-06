Власти Белгородской области РФ заявили об атаке дрона 6.02.2024, 8:50

Повреждены дома.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на вторник, 6 февраля, дрон атаковал город Губкин.

По его словам, в результате падения дрона и его последующей детонации различные повреждения обнаружены на территории четырех частных домовладений. Гладков утверждает, что пострадавших якобы нет.

Губернатор добавил, что из-за атаки БПЛА в домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждения.

В то же время в Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили все «украинские» БПЛА над Белгородской областью.