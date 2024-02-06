ISW рассказал, почему Кремль запретил регистрировать Надеждина 1 6.02.2024, 10:34

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Российские власти решили отказаться от собственного плана.

Накануне в ЦИК РФ заявили, что 15% собранных подписей в поддержку антивоенного кандидата Бориса Надеждина являются поддельными, именно поэтому Комиссия и рекомендует не регистрировать политика в качестве кандидата.

Надеждин в ответ заявил, что готов принести новые подписи, а также готовит апелляцию в Верховный суд России.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили разобраться в истории с регистрацией Надеждина.

Не так давно кандидат в президенты заявил, что собрал необходимые 200 тысяч подписей. При этом требование ЦИК по законодательству — 100 тысяч подписей. В ЦИК РФ заявили, что объявят свое окончательное решение только 7 февраля, однако, скорее всего, его не зарегистрируют в кандидаты президента России.

Еще в конце января 2024 года аналитики из ISW прогнозировали, что Надеждина Кремль допустит к выборам как возможность провести неофициально референдум относительно продолжения войны в Украине.

Возможно, Кремль отказался от этого плана из-за опасений, что Надеждин все же может набрать много голосов. Требование ЦИК о действующей подписи является логическим механизмом прекращения президентской кампании Надеждина независимо от того, был ли Кремль изначально готов терпеть эту кампанию.

Пропаганда Кремля всячески старается дискредитировать Надеждина и его кампанию из-за большого сбора подписей. Зампред ЦИК РФ заявила, что штаб Надеждина собрал подписи россиян, которых уже нет в живых, а значит, что он ставит под сомнение весь избирательный процесс в стране.