Avast закрыла белорусам доступ к своим популярным программам 3 6.02.2024, 12:27

Среди них — антивирусы и CCleaner.

Чешская компания Avast, известная антивирусными программами Avast и AVG, а также утилитой CCleaner для очистки Windows, прекратила работу в Беларуси и России в связи с санкциями ЕС, пишет Devby.io.

«В связи с регулированием экспорта из-за недавних событий мы не можем предоставлять наши услуги или поддержку пользователям в России и Беларуси. Если вы пользователь и используете наши продукты, их некоторые функции могут не работать или вы можете столкнуться с ошибками при использовании наших сервисов и программ. Приносим свои извинения за возможные неудобства и благодарим вас за то, что являетесь нашим клиентом», — говорится на сайте техподдержки Avast.

Все продукты и услуги Avast стали недоступны для всех пользователей, находящихся в двух странах, с 29 января 2024 года.

При открытии установленных программ они видят сообщение: «К сожалению, этот продукт не поддерживается в вашем нынешнем месте нахождения».

Все платные подписки аннулированы на неопределенное время и не будут обновляться после истечения срока.