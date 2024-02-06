Avast закрыла белорусам доступ к своим популярным программам

Avast закрыла белорусам доступ к своим популярным программам3
- 6.02.2024, 12:27
Среди них — антивирусы и CCleaner.
Чешская компания Avast, известная антивирусными программами Avast и AVG, а также утилитой CCleaner для очистки Windows, прекратила работу в Беларуси и России в связи с санкциями ЕС, пишет Devby.io.
«В связи с регулированием экспорта из-за недавних событий мы не можем предоставлять наши услуги или поддержку пользователям в России и Беларуси. Если вы пользователь и используете наши продукты, их некоторые функции могут не работать или вы можете столкнуться с ошибками при использовании наших сервисов и программ. Приносим свои извинения за возможные неудобства и благодарим вас за то, что являетесь нашим клиентом», — говорится на сайте техподдержки Avast.
Все продукты и услуги Avast стали недоступны для всех пользователей, находящихся в двух странах, с 29 января 2024 года.
При открытии установленных программ они видят сообщение: «К сожалению, этот продукт не поддерживается в вашем нынешнем месте нахождения».
Все платные подписки аннулированы на неопределенное время и не будут обновляться после истечения срока.