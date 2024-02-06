В Италии полиция изъяла 400 миллионов евро у мальтийской компании, связанной с мафией 6.02.2024, 13:17

Преступники вели свою незаконную деятельность на международном уровне.

Итальянская полиция конфисковала активы в размере 400 миллионов евро у преступника, причастного к связанной с мафией мальтийской компании iGaming.

Полиция разоблачила сложную преступную компанию, связанную с незаконными онлайн-ставками на базе зарегистрированной на Мальте компании.

Преступники также проводили свою незаконную деятельность на международном уровне через дополнительные зарегистрированные компании с офисами в Румынии, Австрии и Испании, пишет Next.

Сообщается, что сеть подставных компаний позволяла криминальному авторитету отмывать свои незаконно полученные доходы.

Согласно данным полиции, предприятие имело структуру вроде пирамиды, в которой те, кто занимал руководящие должности, имели прямые связи с компанией, которой гарантировали сокращение доходов в обмен на работу по защите.

Полиция добавила, что деньги, заработанные этим, были переведены за границу, чтобы освободить их от налогов Италии.

В свете доказательств районное управление по борьбе с мафией привлекло другие подразделения полиции для проведения расследования этой фигуры, причастной к схеме.

Во время судебно-медицинской экспертизы обнаружили активы неназванного криминального авторитета, как прямо, так и опосредованно контролируемые лицом. Полиция добавила, что общая найденная сумма была «непропорциональной» по сравнению с их задекларированными доходами.

Сейчас на эти активы наложили арест. После этого был издан второй приказ о конфискации всех имеющихся активов, связанных с тремя связанными компаниями iGaming, двумя мальтийскими трастами, включая их финансовый портфель, а также связанные финансовые и другие активы.

Общая стоимость конфискованных властями активов составляет 400 миллионов евро. Сейчас суд постановил следить за преступным авторитетом в течение следующих двух лет и шести месяцев, а также обязал не покидать муниципалитет.

Об операции Galaxy было впервые объявлено в мае прошлого года, когда полиция конфисковала 3 миллиона евро после первоначального расследования.

В этом месяце депутат Европарламента опубликовал отчет, в котором утверждалось, что организованная преступность отмыла миллиарды евро через средиземноморский остров с момента его появления как центра азартных онлайн-игр.