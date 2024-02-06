Белорусы отказываются проходить техосмотр 2 6.02.2024, 13:52

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Зафиксировано падение по сравнению с прошлым годом.

В январе 2024 года в Беларуси выдано 92 тысячи 479 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, и это на 15,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили на предприятии «Белтехосмотр», подводя итоги работы за минувший месяц.

Из этих 92 тысяч физическим лицам были выданы 74 тысячи 109 разрешений (80,1% от общего количества).

Сообщается, что сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию «Фильтр» в Гродно утром 26 января. В итоге за три часа выявили 32 случая нарушения правил дорожного движения. Самым частым было отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении (21 случай).

В связи с этим в «Белтехосмотре» напомнили водителям, что нужно проходить техосмотр. Эта обязанность закреплена 33-й статьей закона «О дорожном движении». Наличие такого документа проверяют в том числе в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и видеосъемки.