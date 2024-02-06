Надеждин попросил ЦИК РФ дать еще три дня для изучения «брака» в подписях 2 6.02.2024, 15:51

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Борис Надеждин

Фото: © Максим Блинов, РИА Новости

И перенести рассмотрение о регистрации на 10 февраля.

Кандидат в президенты России, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин попросил Центральную избирательную комиссию дать ему три дня для изучения претензий к подписям.

«Сегодня направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации моей кандидатуры на 10 февраля. Это позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения», — написал он своем телеграм-канале.

До этого зампред ЦИКа Николай Булаев заявил, что в ходе проверки подписей Надеждина и лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича были обнаружены ошибки, которые «вызывают удивление». По его словам, в подписных листах нашли десятки людей, «которых на этом свете уже нет».

Ожидается, что 7 февраля ЦИК завершит проверку подписных листов и примет решение по допуску или недопуску на выборы кандидатов в президенты. В этот же день, как ожидается, будет принятое итоговое решение по регистрации Надеждина на выборах.