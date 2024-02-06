Трампу отказано в иммунитете от судебного преследования в деле о штурме Капитолия 2 6.02.2024, 19:03

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Дональд Трамп

Решение вынес апелляционный суд округа Колумбия

Апелляционный суд округа Колумбия решил, что бывший президент США Дональд Трамп не обладает иммунитетом от судебного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года, передает ВВС.

Трамп заявлял, что что у него иммунитет, поскольку он действовал в своем официальном качестве президента до и во время беспорядков в Капитолии.

Его адвокаты также неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, которые были связаны с отправлением им президентских обязанностей.

Однако этот довод в начале декабря был отвергнут вашингтонским окружным судьей. Трамп заявил тогда, что обжалует это решение.

Ожидается, что экс-президент подаст апелляцию и на сегодняшнее решение, и в результате вердикт будет выносить Верховный суд США.

Специальный прокурор Джек Смит обвинил 77-летнего Трампа в сговоре с целью аннулировать победу Джо Байдена на выборах 2020 года.

Судебное разбирательство по этому делу первоначально было назначено на 4 марта, но было отложено до вынесения решения по иску об иммунитете.

Оно может быть отложено на несколько недель или месяцев, если дело окажется в Верховном суде.