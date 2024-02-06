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Количество научных работ с плагиатом в Беларуси выросло в три раза

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  • 6.02.2024, 19:32
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Количество научных работ с плагиатом в Беларуси выросло в три раза

Плагиат коснулся и докторских диссертаций.

В Беларуси становится больше диссертаций с плагиатом, поданным на защиту в Высшую аттестационную комиссию (ВАК). Об этом заявил председатель ВАК Александр Гучок.

Как правило, ВАК отклоняет за год одну-две работы с признаками плагиата. А 2023-м таких диссертаций было целых шесть. Комиссия сняла их с рассмотрения «для дальнейшей доработки».

Три из этих диссертаций были докторские. Комиссия выявила в них факты «некорректного заимствования материалов, принадлежащих другим авторам».

Кстати, в 2022 году впервые за несколько лет не созвали комиссию по фактам плагиата, фальсификации и подделки.

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