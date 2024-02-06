СМИ: Лукашенко зарабатывает миллионы долларов на контрабанде табака в Великобританию 5 6.02.2024, 20:53

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В махинациях замешана компания «Табак-инвест».

Режим Лукашенко продолжает наживаться на продаже табака в Великобритании, несмотря на международные санкции. Так, Национальная статистическая служба (НСС) Великобритании считает Беларусь одним из основных поставщиков на британский рынок нелегальных табачных изделий, пишет издание inews.co.uk (перевод - «Белсат»).

Официальные данные британского правительства о торговле показывают, что в июле 2022 года – июне 2023-го Великобритания импортировала из Беларуси «напитки и табак» на сумму 161,6 млн фунтов стерлингов (более $202 млн), что составило 96% всех белорусских поставок в эту страну.

При этом, по предварительным подсчетам статистической службы, первоначальный объем импортируемых из Беларуси «напитков и табака» в указанный период оценивался на уровне 451 млн фунтов стерлингов (соответственно более $567 млн). Позже ведомство пересмотрело сумму в сторону уменьшения в связи с «обновлением источника данных», который отслеживает соответствующие поставки. Причиной корректировки стало закрытие «после начала войны в Украине» пунктов пропуска на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах, через которые шел «основной поток контрабанды».

Министерство предпринимательства и торговли и Управление национальной статистики Великобритании, которое собирает данные о торговле, отказались раскрыть информацию о том, какую долю из указанной суммы составляет незаконный ввоз табака. Вместе с тем, по данным HM Revenue & Customs, Великобритания теряет около 2,8 млрд фунтов стерлингов ($3,5 млрд) в год из-за неуплаты налогов за контрабандный табак.

В статье британского СМИ Лукашенко называется «главным союзником Путина». Утверждается, что на контрабанде табака в Великобританию он «зарабатывает десятки миллионов».

Издание отмечает, что правозащитники и правительства западных стран неоднократно обвиняли Александра Лукашенко в том, что он использует людей из своего окружения «в качестве «кошельков» для пополнения казны своей семьи и финансирования репрессий». Среди таких людей называются владельцы компании «Табак-инвест» Павел Топузидис и Виктор Петрович, которые являются одними из богатейших людей страны и находятся под санкциями США с 5 декабря 2023 года.

Они владеют ООО «Табак-инвест», которое до 2017 года было единственным частным производителем табака в Беларуси и производило около 30% от общего объема продукции в Беларуси.

Беларусь долгое время считалась одним из крупнейших в мире источников контрабандных сигарет и табачных изделий. В 2021 году таможенное управление Литвы заявило, что, по его оценкам, 80% из 328 млн контрабандных сигарет, изъятых им в 2023 году, были произведены в Беларуси. По другой оценке, около 10% нелегального табака, поступающего в Великобританию, поступает из Беларуси.

31 января Литовская таможенная служба заявила о значительном сокращении (с 4,3 до 2,5 млн пачек) количества перехваченных на границе с Беларусью контрабандных сигарет в 2023 году по сравнению с 2022-м.