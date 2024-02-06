Байден обвинил Трампа в срыве договоренностей по пограничной политике 6.02.2024, 22:46

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От законопроекта зависит помощь Украине.

Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника на посту Дональда Трампа в срыве соглашения по пограничной политике. В пакете с этими соглашениями планируется голосование за предоставление поддержки Украине и Израилю, сообщает liga.net.

По словам американского лидера, теперь «все указывает на то», что законопроект даже не будет внесен на рассмотрение сената — и причиной тому является позиция Трампа.

Байден отметил, что Трамп считает это плохим для себя политически.

Американский президент отметил, что Трамп использует эту проблему как оружие. Также по данным Байдена, Трамп связался с республиканцами в Палате представителей и Сенате и «угрожал им и пытался запугать их», чтобы те проголосовали против этого предложения по границе.

Президент США акцентировался на том, что в этот пакет входит и помощь Украине и напомнил, что с задержкой помощи у Украины становится меньше возможностей для защиты — чего и хочет российский диктатор Путин.

Он напомнил, что США мобилизовали коалицию из 50 стран, объединили НАТО и увеличили количество членов Альянса. Поэтому Соединенные штаты не могут отвернуться от Украины, отметил он.

«Поддержка этого законопроекта - это противодействие Путину. Если не поддержать этот законопроект, это поможет Путину. Если мы не остановим его аппетиты - он не остановится в Украине. Он себя не будет ограничивать. И расходы для США, для партнеров возрастут», - пояснил он.

Байден напомнил, что поддержка Украины в это время никогда не будет забыта.

Также он отметил, что законопроект оказывает помощь Израилю для защиты от ХАМАС и помощь, которая спасает жизнь для палестинцев.

Президент США резюмировал, что республиканцы должны принять решение по этому законопроекту. Он отметил, что сразу подпишет документ, если его утвердят.