Китайский банк объявил об остановке операций с Беларусью 2 7.02.2024, 8:51

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Транзакции прекращены во всех платежных системах.

Китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Беларусью и Россией, сообщили «Ведомостям» источники среди финансовых консультантов, бизнесменов, и в деловых объединениях.

Остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы — транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.

«Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты», — пояснил один из собеседников издания.

Менеджеры Chouzhou Commercial рассказали клиентам о прекращении отношений с компаниями из Беларуси и России на прошлой неделе, уточнили источники издания. «Ведомости» отмечают, что банк Chouzhou Commercial использовался российскими импортерами как основной расчетный центр.

Банки из «дружественных стран» начали ужесточать политику после публикации 22 декабря 2023 года указа президента США Джо Байдена, которым минфину предоставлялись полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции.