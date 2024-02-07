Российские ракеты полетели в сторону Польши: в небо срочно подняли авиацию 4 7.02.2024, 9:05

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Недалеко от польской границы ракета развернулась и полетела на Львов.

Во время массированного ракетного удара по Украине утром 7 февраля одна из российских ракет двигалась в направлении границы с Польшей. Позже она сменила курс и движется в сторону Львова. Тем временем польские военные подняли в небо авиацию.

В 07:08 Воздушные силы Украины силы сообщили: «Крылатая ракета на Львовщине двигается в сторону границы с Польшей».

«Ракета сменила курс, двигается в направлении Львова», - добавили в ВС ВСУ в 07:13.

Мэр города Андрей Садовый призвал жителей города находиться в укрытиях.

В польском Оперативном командовании в Twitter сообщили, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины.

«Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию», - говорится в сообщении.

«Предупреждаем, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны», - добавили в ОК.

По некоторым данным, польские военные подняли в небо три F-16. Но на расстоянии 20 км от границы российская ракета развернулась и полетела на Львов.