«Американский Соловьев» прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Путина 6 7.02.2024, 9:21

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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандальный пропагандист Карлсон озвучил свои планы.

Скандально известный бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон приехал в Москву и заявил, что возьмет интервью у российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в видеообращении Такера Карлсона на сайте tuckercarlson.com, передает ТСН.

Карлсон заявил, что также подал заявку на интервью президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также экс-телеведущий обвинил западные СМИ в коррумпированности. Он отметил, что Илон Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным на платформе X (Twitter).

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс и политический комментатор СNN Адам Кинзингер назвал экс-телеведущего «изменником», комментируя его визит в Москву.

Что известно о Такере Карлсоне

Такер Карлсон является ультраправым республиканцем и сторонником Трампа. Карлсон – один из самых известных в США тамошних рупоров российской пропаганды.

Как пишет Newsweek, Карлсона обвиняли в повторении риторики Кремля о войне в Украине с комментариями, которые воспринимались как поддержка Путина и критика президента Украины Владимира Зеленского, что принесло ему похвалу среди российских пропагандистов. В частности, он утверждал, что это Украина виновата в подрыве Каховской ГЭС.

CNN отмечал, что «Карлсон был основным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале Fox News».

«Детектор медиа» называл Карлсона «американским Соловьевым». В издании напомнили, что накануне крупного вторжения РФ, в феврале 2022 года, он подтрунивал над «преувеличенной угрозой» нападения Путина и обвинял Байдена, что тот якобы пытается втянуть США в войну.