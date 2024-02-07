Известный российский блогер: Мы завидовали белорусам 1 7.02.2024, 13:03

1,038

Дмитрий Нюберг

Дмитрий Нюберг рассказал, почему поддерживает Украину и Беларусь

Дмитрий Нюберг — известный российский блогер и стример. Он делает обзоры на музыкальные группы и артистов, делает разборы хитовых альбомов известных исполнителей. В интервью Telegram-каналу «Баста!» он рассказал, почему поддерживает воюющую Украину и свободную Беларусь.

— В конце многих видеороликов вы говорите «Слава Украине», «Жыве Беларусь!» и «Россия будет свободной!». Что на ваш взгляд объединяет три этих лозунга?

— Эти три лозунга объединяют людей не по национальному признаку, а по взглядам. Моя страна больна. Она безумна, и в своем безумии творит абсолютно непростительные вещи как по отношению к своим гражданам, так и к гражданам соседних стран. Я желаю ей освободиться от той власти и от того безумия, которым эта власть заражает всех, до кого может дотянуться.

Жыве Беларусь — слоган, появившийся в моем лексиконе 9 августа 2020 года. Мы следили за вашими президентскими «выборами». Мы надеялись, видя, как вся Беларусь встает против Лукашенко, и мы сокрушались, когда его режим устоял. К сожалению, современная Беларусь имеет очень много общего с Россией, но я надеюсь, что ей удастся преодолеть это меньшей кровью, потому что мы уже увидели в 2020-м году, насколько вас много, и насколько вы едины. Больше скажу, мы завидовали.

А с Украиной максимально просто. Это страна, на которую напали. Это люди, которые защищают свои дома, свои семьи и свое будущее. Вы сказали, что на момент отъезда моя позиция была антивоенной. И это правда. Но повторять «лишь бы не было войны», когда война идет уже два года, — это глупость.

Я хочу, чтобы эта война закончилась, но мне не все равно, какой ценой и с каким исходом она закончится. Она должна закончиться победой Украины, которая ведет Отечественную войну против оккупантов и захватчиков. И как ни парадоксально, только победа Украины может подарить России шанс на нормальное будущее. Поэтому, да. Слава Украине! Жыве Беларусь! Россия будет свободной!