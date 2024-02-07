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Швеция неожиданно завершила расследование подрыва газопроводов «Северный поток»

  • 7.02.2024, 13:17
  • 3,536
Швеция неожиданно завершила расследование подрыва газопроводов «Северный поток»

Диверсия остается загадкой.

Диверсия на двух подводных газопроводах «Северный поток» в 2022 году остается загадкой. Швеция завершила расследование, не придя к каким-либо четким выводам о личностях преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Швеции.

Вывод расследования таков: шведской юрисдикции нет и поэтому расследование следует закрыть.

Предварительное расследование было прекращено, поскольку ничто не указывает на то, что в нападении участвовали Швеция или ее граждане, говорится в заявлении.

Расследование инцидента также ведется в Германии.

«Мы тесно сотрудничали с предварительным расследованием, которое проводят власти Германии. В рамках этого сотрудничества мы передали материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в немецком расследовании», - сказал в своем заявлении прокурор Матс Юнгквист, руководивший шведским расследованием.

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