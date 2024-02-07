Личный посол Эль Мюрид

7.02.2024, 13:52

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Такер Карлсон приехал в Москву по просьбе Трампа?

Приезд Такера Карлсона в Россию официально связан с интервью Путина, однако я полагаю, что у него есть и недокументированная часть, связанная с каким-либо личным посланием Трампа. По понятным причинам Трамп не может напрямую контактировать с Путиным, но вот прислать представителя с предложением и с тем, чтобы представитель увез прямой и ясный ответ на это предложение — здесь риски минимальны или вообще нулевые. Вопрос лишь в том, что за предложение и какой был на него ответ.

Чтобы смоделировать эту ситуацию и получить предположительные ответы на вопрос — что именно мог привезти Такер Карлсон и какой ответ он увозит с собой, нужно взглянуть на общий контекст происходящего.

У Трампа нет цели и задачи помочь Путину. У него есть цель выиграть выборы, а для этого он должен решить задачу: выставить Байдена в таком свете, в котором его авторитет как политика окажется ниже любого мусорного уровня. Для этого ему и будет нужен Путин в роли «торпеды». При этом Байден, конечно, политик с огромным опытом, он прожженный аппаратчик, но девятый десяток — это девятый десяток. Когда в твоей голове даже тараканы ходят с палочкой и на инвалидных креслах, тут вариантов нет. А потому в способности Байдена здраво мыслить сомневается даже демократический электорат, что его (электорат) здорово демотивирует.

Трамп при этом вполне ясно высказался буквально только что, что Байден доиграется со своей политикой до Третьей мировой войны, и сказано это вряд ли просто для красного словца, тем более, что тема Третьей мировой сильно избитая, и стращать ею смысла особого нет. А вот ввести ее в оборот применительно к политике Байдена — это похоже на что-то осмысленное и рациональное.

Трамп присылает послание Путину, который находится в крайне скверном положении. Перспектив у украинского конфликта ноль, популярность его на исходе второго года СВО близка к этой же величине, и даже очень парадные отчеты о ее поддержке оптимизмом не пышут. Особенно с точки зрения динамики. В реальности, судя по всему, ситуация с поддержкой близка к катастрофе, так как «ан масс» наступает период перехода от безразличия к раздражению.

Пойти при этом на перемирие Кремль не может. Зеленский на него не пойдет, и даже предлагать смысла нет никакого. В положении Зеленского, когда он через два месяца станет президентом нелегитимным, идти на мирное соглашение — проще шагнуть из окна.

Что делает в такой ситуации авантюрист? Если нет шанса добиться мира на своих условиях в этом конфликте, нужно создать новый, победить в нем и добиться мира, в котором предыдущий конфликт будет также являться одним из условий мирного соглашения. Но только теперь конфликт должен быть с теми, кто управляет Зеленским. То есть, НАТО. США и Европа.

Возможен ли такой сюжет? Рациональных причин так полагать нет. Ни единой. Но авантюрист — это человек иррациональный, в его вселенной такие варианты возможны.

Хотя и трудно поставить себя на место психически особенного человека, можно попробовать это сделать. В конце концов, в свое время ни единой рациональной причины у Гитлера нападать на СССР не было, но он напал. И имел шанс, разгромив Красную армию, как и планировал, за три месяца. Другой вопрос, что с «этой стороны» стоял человек, который тоже умел в иррациональное мышление, и вот этого Гитлер не смог предусмотреть.

У Путина с его колокольни есть вариант нападения на страны Балтии, захватить и выдвинуть НАТО ультиматум, в котором будет предусмотрено в том числе и решение украинского вопроса в том виде, который нужен Путину. Но только при одном условии — если НАТО не сможет или не успеет вернуть статус-кво на прежнее место. Это — достаточно щекотливый вопрос, без решения которого любой иррациональный план превращается в чистую авантюру.

Почему страны Балтии? Да просто потому, что защитить ее невозможно. Слишком небольшая территория. При этом решается вопрос связности с Калининградом, что очень немаловажно.

Будет ли реагировать НАТО? Конечно. Вот только сразу у него не получится. Война — дело серьезное, поэтому будет создаваться коалиция, экспедиционный корпус, проводиться перемещения, концентрация и всё вот это. Полгода минимум. Использовать Украину, как второй фронт, не выйдет — сейчас ВСУ на пределе, им не то что наступать, им обороняться особо некем. И нечем. У Кремля дела тоже неблестящи, но 50-70 тысяч экспедиционного корпуса для стран Балтии он точно найдет.

И всё это в самый неудачный для США момент — выборы. Байден не успевает победить хоть как, а идти на выборы не победителем, но в состоянии военной угрозы, да еще и под мощным прессингом Трампа «Я же говорил, что этот маразматик доведет нас до Третьей мировой!» - в общем, на таком фоне выиграть Байдену будет еще сложнее. А сыграть в гражданскую войну в США в таких условиях будет невозможно. В любое другое время это мог бы быть выход. Но не в такой обстановке. Причем Байден упустил этот шанс, когда выкатил ультиматум губернатору Техаса, но по его истечению так ничего и не сделал, что было интерпретировано единственным образом: спёкся. Не рискнул. Повторить снова ультиматум уже не получится — время упущено.

Победа Трампа в ноябре может привести к тому, что Трамп согласится на мирные переговоры с Путиным. И вернет обратно страны Балтии без войны, но на условиях Путина — коридор к Калининграду, признание Крыма, признание новых территорий на Украине. Громкий, ясный и документально зафиксированный отказ НАТО от приема Украины, Молдавии, Грузии, Армении в НАТО и, возможно, в ЕС. Может, что еще. И на таких условиях страны Балтии Кремль, безусловно отдаст обратно. Зачем она ему? В итоге: Трамп — миротворец и умиротворитель, НАТО снова в полном составе, войны не будет. Обыватель вздыхает спокойно: ядерная война откладывается.

Возможен ли такой сюжет? Рационально — очень сомнительно. А вот в иррациональном поле — почему бы и нет. При условии, что Трамп побеждает и гарантирует немедленные мирные переговоры. Для победы Трампа Путин должен изобразить из России исчадие ада, трясти ядерным оружием, пугать и стращать, а также обзывать Байдена разными нехорошими словами, опуская его ниже плинтуса. Но без фанатизма, чтобы у американского обывателя не взыграло ретивое. Из Байдена нужно сделать «терпилу» и не более того. А остальное — дело Трампа. Ну, и, конечно, взять под контроль страны Балтии. Кстати, немаловажная деталь.

Собственно, такое предложение и может привезти Такер Карлос Путину. И должен увезти односложный ответ на него: да или нет. Учитывая же положение, в котором находится Путин, ответ «нет» здесь практически исключен. Это его шанс, возможно, единственный.

Трамп — бизнесмен. Его интересует и заботит личная выгода. В таком раскладе, если все пройдет как надо, его выгода очевидна — власть. Ну, а если какие-то крохи со стола упадут и Путину, то почему бы и нет? Сделка должна приносить выгоду обеим сторонам, и здесь у Трампа вряд ли могут быть какие-то иные мысли.

Остается последний вопрос: когда? Чтобы Байден точно не успел — не ранее конца весны. Апрель-май. Возможно, начало лета. По крайней мере, это логично. И если речь идет именно о таком предложении Трампа, то где-то к концу весны-началу лета можно ожидать перехода к действиям.

Повторюсь — всё это модель возможного происходящего. Но у нее есть маркеры. Очень важным маркером может стать разворот российской пропаганды и разнообразных официальных спикеров на страдания русского населения стран Балтии, стенающего под пятой местных фашистов.

Если такой разворот начнется, то модель можно будет признавать действующей. Нет — значит, Такер Карлсон просто приехал бухнуть (хотя, правда, пишут, он зашитый) и взять интервью. И не более того.

Эль Мюрид, Telegram