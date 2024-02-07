Экс-глава Генштаба РФ опроверг слова Путина 1 7.02.2024, 15:56

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Фото: Итар-тасс

Артиллерия НАТО значительно превосходит российскую.

Бывший начальник Генерального штаба ВС РФ Юрий Балуевский признал, что артиллерия НАТО значительно превосходит российскую. Это заявление противоречит словам Путина, который, пытаясь прикрыть грандиозные провалы распиаренного российского оружия, ранее утверждал, что артиллерийские системы РФ и даже некоторые советские образцы качественно превосходят западные.

Об этом пишет «Агентство».

В предисловии к сборнику военно-научных статей Балуевский заявил, что российские разработчики артиллерийских систем остаются «в роли догоняющих». По его словам, военное вторжение российской армии в Украину выявило значительное отставание российской артиллерии и ракетных систем. Артиллерийские системы НАТО стреляют с гораздо большей точностью и на гораздо большее расстояние, чем российская артиллерия. Также НАТО превосходит Россию в контрбатарейной борьбе.

Следует отметить, что данная новость не получила широкого освещения в российских СМИ. Российская пропаганда и чиновники продолжают делать вид, что российское оружие якобы является лучшим в мире. При этом неудачи российского вторжения в Украину вынудили прежних партнеров Москвы переориентироваться на закупки техники в США.