В британской разведке рассказали, где РФ строит новую базу для бывших «вагнеровцев» 7.02.2024, 17:52

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Их подчинили Росгвардии.

В Ростовской области России создается новая инфраструктура для оккупантов из признанной преступной организацией ЧВК «Вагнер». Об этом министерство обороны Великобритании сообщило 7 февраля в Х со ссылкой на данные военной разведки.

Новый главарь наемников Антон Елизаров (Лотос) обнародовал первое видеозаявление после вероятной гибели бывшего владельца «Вагнера» Евгения Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в августе 2023 года.

В видео он подробно рассказал о местонахождении нового штаба ЧВК в казачьих лагерях в Ростовской области рядом с казармами 150-й российской мотострелковой дивизии. Елизаров заявил, что там также будет размещен новый добровольческий корпус Росгвардии, что косвенно подтверждает перевод «вагнеровцев» в ее подчинение, говорится в отчете.

В британской разведке считают, что Росгвардия, вероятно, готовит новые подразделения наемников из опытных террористов для отправки их на войну в Украину, а также расширения российского влияния в Африке.

«Российские власти, скорее всего, санкционировали строительство новой базы «Вагнер» и понимают, что, подчинив ее Росгвардии, они устранили бы любую потенциальную угрозу, которую ЧВК могла представлять для безопасности российского режима», – отметили в минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 February 2024.



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