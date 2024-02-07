На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды 1 7.02.2024, 18:43

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Большая часть воды впиталась в почву.

На аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии произошла утечка радиоактивной воды. Об этом сообщила японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO). Заражению радионуклидами подверглась почва. На данный момент неизвестно, проникла ли загрязнённая вода в океан.

По данным TEPCO, около 5,5 тонны воды вытекло из трубы на установке по очистке жидкости от цезия и стронция. Её радиоактивность составляет 22 миллиарда беккерелей при предельно допустимой норме в 1500 беккерелей. Большая часть воды впиталась в почву.

Компания объявила место аварии запретной зоной. Верхний слой почвы там придётся срезать и направить на утилизацию.

За пределами станции существенного повышения уровня радиации не зафиксировано.