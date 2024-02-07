СМИ: Стрелковое оружие продолжает экспортироваться в Россию 4 7.02.2024, 19:44

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Несмотря на санкции.

Итальянское, финское, американское и оружие других стран попадает на российский рынок — об этом рассказали в совместном расследовании The Insider и IrpiMedia.

Журналисты The Insider выяснили, что осенью 2023 года в аннексированном Крыму прошел турнир по снайпингу, где участники использовали винтовки различных марок, включая американскую SRS Desert Tech и финскую Sako TRG 22 Lapua Oy. Это произошло несмотря на ограничения по импорту стрелкового оружия в Россию, наложенные ЕС еще десять лет назад.

Встретить иностранные образцы оружия можно было в октябре 2023 года на оружейной выставке «ОрелЭкспо» в Москве. Эти образцы оружия принадлежали Михаилу Хубутии или его близким ассоциированным лицам — пишут расследователи. Михаил Хубутия, бывший министр торговли Московской области, сегодня играет ключевую роль в оружейном бизнесе. Его компании импортируют и продают оружие, а также занимаются его сертификацией. Одной из крупнейших компаний в его оружейном бизнесе является ООО «Русский Орел», импортер стрелкового оружия.

Михаил Хубутия имеет связи с итальянской компанией Beretta Industrie S.P.A., которая стала крупным акционером «Русского Орла». Это партнерство обеспечивает поставки в Россию оружия Beretta и других итальянских брендов, несмотря на санкции через турецкие компании. Российские компании, контролируемые Хубутией, также продолжают импортировать и производить оружие, используя различные уловки для обхода санкций.

Кроме того, Beretta и Benelli совместно с «Русским Орлом» провели не менее шести стрелковых соревнований, где выступили спонсорами проведения мероприятий. Активно оружие рекламируют и обозревают так называемые военкоры в своих телеграм-каналах.

Помимо Хубутии поставками итальянского оружия занимается компания ООО «Италружье». Так с 2021 года компания импортировала в Россию немецкие патроны Ruag Ammotec и финские Lapua Oy, а также финские карабины Tikka и Sako.