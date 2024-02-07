Экс-премьер Чехии Бабиш работал на советские спецслужбы 4 7.02.2024, 21:20

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Андрей Бабиш

Он был завербован в 1982 году.

Бывший чешский премьер-министр Андрей Бабиш проиграл последнюю апелляцию в Словакии по делу, которое касалось обвинений в сотрудничестве с тайной полицией коммунистической эпохи в тогдашней Чехословакии.

Об этом сообщает АР.

Бабиш, который родился на территории современной Словакии, судился с Институтом национальной памяти страны, где с 1993 года хранится его личное дело тайной полиции Чехословакии после ее разделения в 1993 году.

Как утверждали в Институте нацпамяти Словакии, в 1982 году тайная полиция завербовала Бабиша и присвоила ему кодовое имя «Буреш». Чешский экс-премьер это категорически отрицал и пытался оспорить через суд.

Суд в Братиславе отклонил иск Бабиша еще в 2018 году, но Конституционный суд Словакии позже назначил повторное рассмотрение, заявив, что ответчиком должен быть не Институт национальной памяти, а Министерство внутренних дел Словакии.

В 2022-м суд первой инстанции снова отклонил иск Бабиша, а в сентябре 2023 года аналогичное решение принял Верховный суд Словакии. Точку поставил Конституционный суд страны, который окончательно встал на сторону ответчиков 1 февраля.

Андрей Бабиш сейчас находится в чешской оппозиции после того, как его центристская популистская партия ANO проиграла выборы 2021 года. Он баллотировался на пост президента Чехии на выборах в январе 2023 года, но проиграл генералу в отставке Петру Павелу.