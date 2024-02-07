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Coca-Cola впервые за долгие годы выпустит напиток с новым вкусом

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  • 7.02.2024, 21:44
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Coca-Cola впервые за долгие годы выпустит напиток с новым вкусом

С малиной и пряностями.

Coca-Cola выпустит первый за многие годы напиток с новым вкусом spiced — с малиной и пряностями, сообщает CNN.

Новая кола в ближайшие недели появится в продаже в США и Канаде сразу в двух версиях — с сахаром и без.

«Потребители ищут более смелые вкусы и более сложные вкусовые профили. Это тенденция, которую мы начали замечать не только в еде, но и в напитках, и мы подумали, что для нас это уникальное пространство, в котором можно поиграть», — сказала в интервью CNN вице-президент Coca-Cola по маркетингу в Северной Америке Сью Линн Ча.

По ее словам, вкус spiced (с англ. — пряный, пикантный) отвечает предпочтениям потребителей Coca-Cola, которая проводила специальное исследование. Оно выявило «рост желания потребителей попробовать напиток с пряностями». Выбор малины обусловлен ее популярностью в автоматах Coca-Cola Freestyle, где можно смешивать вкусы. В 2022-м ее выбрали в этих аппаратах более 5 млн раз.

На данный момент Coca-Cola в США представлена в вариантах с сахаром и без (zero), ваниль и вишня (а также их микс; все три версии есть с сахаром и без); есть также «локальные» вкусы — вишня из Джорджии и калифорнийская малина.

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