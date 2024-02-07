Россия лишилась наземной почтовой связи с Европой 1 7.02.2024, 22:11

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«Почта России» объяснила это «бюрократическими сложностями».

«Почта России» объявила о прекращении наземной доставки посылок в 24 страны Европы. Оператор назвал это решение временным.

Речь идет об Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. В указанные страны посылки доставляются только авиатранспортом, говорится в сообщении.

«Почта России» объяснила свое решение «бюрократическими сложностями», возникшими при оформлении авто- и жд-перевозок по этому направлению. Представитель оператора сказал РБК, что наземная доставка в Европу возобновится в ближайшие два месяца.

По информации источника издания, германская «дочка» «Почты России» RusPost GmbH не успела перезаключить необходимые договоры, чтобы продолжать пользоваться этими способами перевозки посылок.

На доставку самолетами решение не повлияет — она будет идти в обычном режиме. При этом оператор отметил, что такой способ более быстрый, но и более дорогой. Кроме того, здесь есть определенные ограничения.

«Доставка воздухом подходит для всех отправлений, кроме тех, чье вложение не соответствует требованиям авиационной безопасности, например аэрозолей, литиевых батарей, легковоспламеняющихся жидкостей», — пояснил представитель оператора.

После начала войны ряд государств прекратили официальный почтовый обмен с Россией. Среди них Украина, Польша, Финляндия, Австралия и Новая Зеландия. Однако «Почта России» все еще доставляет посылки более чем в 130 стран мира.

Ранее гендиректор оператора Михаил Волков заявил о «катастрофическом» для компании 2022 годе и рекордном убытке в размере 30 млрд рублей. В первом квартале 2023 года убыток госкорпорации вырос еще на 5 млрд. Накопленный долг «Почты России» достиг 133 млрд рублей, и большая часть этой суммы «не имеет источников возврата и погашения», отмечал Волков.