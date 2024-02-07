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Нетаньяху: Полная победа Израиля в Газе уже близка

  • 7.02.2024, 22:18
Нетаньяху: Полная победа Израиля в Газе уже близка
Биньямин Нетаньяху

По его словам, у Израиля нет другой альтернативы, кроме краха ХАМАС.

Израиль отклоняет предложение ХАМАСа о прекращении огня, чтобы обеспечить возвращение заложников, поскольку полная победа ЦАХАЛа в Секторе Газа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Нетаньяху вновь пообещал уничтожить движение боевиков, заявив, что у Израиля нет другой альтернативы, кроме краха ХАМАС.

«На следующий день наступит день после ХАМАСа», - заявил он на пресс-конференции, настаивая на том, что полная победа над ХАМАСом была единственным решением войны в Газе.

Ранее ХАМАС предложил прекратить огонь в Газе на четыре с половиной месяца, в течение которого все заложники будут освобождены, Израиль выведет свои войска из Сектора Газы и будет достигнуто соглашение о прекращении войны.

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