ЦИК Азербайджана сообщил о 92,1% у Алиева на «выборах» президента 3 7.02.2024, 23:08

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Правитель переизбирается на пятый срок.

7 февраля в Азербайджане прошли досрочные «выборы» президента. При явке 76,73% на них лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.

Как сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, он якобы набрал 92,1% голосов после подсчета 54,47% бюллетеней. Остальные 7,9% распределились между шестью соперниками Алиева, в их числе самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, глава Партии великого созидания Фазиль Мустафа, глава партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев, Гудрат Гасангулиев от «Единого народного фронта Азербайджана» и Рази Нуруллаев от «Национального фронта». Из них больше всего — 2,2% — набрал Орудж, меньше всего — 0,48% — Фуад Алиев.

Ильхама Алиева уже поздравили с переизбранием правители Узбекистана, Беларуси, Венгрии, Турции, Ирака и Сербии.