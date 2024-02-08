«Армагеддон» под Ижевском: что произошло на заводе, выпускающем ядерный «Тополь» 7 8.02.2024, 8:05

13,174

Мощный взрыв прогремел на предприятии, входящем в госкорпорацию «Роскосмос».

Вечером 7 февраля в РФ произошла мощнейшая детонация на военном объекте РФ под городом Ижевском.

В МЧС РФ уже подтвердили, что инцидент случился на объекте Воткинского машиностроительного завода - ключевого предприятия ядерных сил в стране, передает dialog.ua.

Жители Ижевска наблюдали рядом с городом взрыв огромной силы, после которого на месте ЧП образовалось подобие ядерного гриба.

Началась паника среди местных.

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ срочно отреагировало на инцидент. Оно сообщило, что причиной детонации стали некие «технические работы» на Воткинском заводе. Последствия детонации на данный момент неизвестны.

Известно, что в 13 км от Ижевска находится испытательный полигон Воткинского машиностроительного завода. Это ключевое предприятие ядерных сил России. Оно специализируется на производстве ядерных ракетных комплексов «Тополь-М», которые являются основой ядерной триады РФ. Предприятие также производит ОТРК «Искандер-М» и ракеты морского базирования «Булава».

Отметим, что в начале августа 2023 года на этом заводе уже гремели взрывы, о чем писали местные жители.

Официально информации об этом нет, однако, по данным СМИ, тогда был разрушен один из корпусов завода, где собирали ракеты.

Воткинский завод: что известно

О Воткинском предприятии и его полигоне, расположенном в селе Ягул, известно немного, поскольку этот российский завод относится к военным. Однако OBOZ.UA собрал всю информацию, которую удалось узнать.

Воткинский завод располагается в одноименном городе в 50 километрах об Ижевске, столице Удмуртии. При этом испытательный полигон завода находится с другой стороны Ижевска (10 км от него), в деревне Ягул.

Завод профилирован как на гражданскую, так и военную продукцию. В частности, он выпускает артиллерийские ракеты, в том числе баллистические ракеты стратегического назначения для комплексов «Тополь-М» и «Искандер». В 2023 году предприятие опубликовало 19 госконтрактов по производству компонентов ядерных вооружений.

Интересно: в официальных источниках Ягула отмечено, что в селе есть одна средняя общеобразовательная школа, один интернат сирот, один детский сад, один культурный комплекс «Ягульский», и даже одна тюрьма строгого режима. А вот об испытательном полигоне нет ни слова – несмотря на производство компонентов ядерных вооружений.

Воткинский завод был основан еще в 1759 году как железодельное предприятие. Тогда им руководил Илья Петрович Чайковский, отец известного композитора. На заводе сначала плавили железо, позже освоили производство якорей, а с 20 века паровозы, экскаваторы и вооружение.

На сегодняшний день завод находится под международными санкциями стран Евросоюза, США и ряда других государств. Санкции наложены из-за военной продукции. Кроме упомянутых ядерных систем «Тополь-М», завод производит ракеты «Искандер», «Темп-С», комплексы 9К714 «Ока» и 9К79-1 «Точка-У».

Завод входит в госкорпорацию «Роскосмос».

Ранее в Ягуле была территория в/ч 28 059, располагался зенитно-ракетный комплекс С-200. Официально военная часть была расформирована в 1997 году.

О том, что на полигоне могут проводиться испытания, местных жителей не предупреждали.