DeepState: РФ захватила 18% Авдеевки, фанатичные оккупанты заходят в окружение 8.02.2024, 11:34

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Аналитики рассказали о боях в городе.

Россия оккупировала около 18% территории города Авдеевка Донецкой области. Ведутся штурмы в частном секторе на севере населенного пункта.

Как сообщили аналитики OSINT-сообщества DeepState, россияне перешли железнодорожный мост и пытаются через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку. В то же время происходит насыщение застройки личным составом противника, который продолжает давить.

У Степного русские войска пытались продвинуться, однако успеха не имели. Также в самой Авдеевке оккупанты активно наступали по трассе, но понесли потери и отступили.

«На юге города враг настолько фанатичен, что заходит в окружение и держит круговую оборону. Последние движения противника призваны окончательно вбить логистику в старую Авдеевку», - отметили в DeepState.