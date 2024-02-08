Премьер Израиля отверг предложение ХАМАС о перемирии 8.02.2024, 11:52

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

И рассказал, какой план предлагали боевики.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал «бредовым» предложение террористической группировки. Этот план предполагал прекращения огня в секторе Газа в три этапа - каждый по 45 дней: за это время должны быть освобождены все заложники, Израиль должен вывести войска из сектора, сообщает «Немецкая волна».

Нетаньяху заявил, что уверен в победе над ХАМАС в течение нескольких месяцев и распорядился о наступлении на город Рафах на юге сектора Газа. В ответ на реакцию израильского премьера ХАМАС призвал палестинские вооруженные группировки продолжать боевые действия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, которые сейчас совершает турне по Ближнему Востоку, заявил, что видит возможности для переговоров. При этом Блинкен отметил, что в предложении ХАМАС есть недостатки, хотя и не указал, что именно он имеет в виду. Палестинская делегация ХАМАС продолжит на этой неделе переговоры о прекращении огня с Египтом и Катаром в Каире.