На президентских «выборах» в России будет четыре кандидата5
- 8.02.2024, 14:56
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Стало известно итоговое решение ЦИК.
На президентских выборах в России будет четыре кандидата. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Сегодня комиссия отказала в регистрации четырем кандидатам: Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.
В итоге в избирательном бюллетене будет четыре фамилии. Кандидатами в президенты зарегистрированы:
Владимир Путин,
Леонид Слуцкий, глава ЛДПР,
Владислав Даванков от партии «Новые Люди»,
Николай Харитонов от Компартии.
Выборы президента в России состоятся 15-17 марта.