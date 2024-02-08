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На президентских «выборах» в России будет четыре кандидата

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  • 8.02.2024, 14:56
  • 2,762
На президентских «выборах» в России будет четыре кандидата

Стало известно итоговое решение ЦИК.

На президентских выборах в России будет четыре кандидата. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Сегодня комиссия отказала в регистрации четырем кандидатам: Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.

В итоге в избирательном бюллетене будет четыре фамилии. Кандидатами в президенты зарегистрированы:

Владимир Путин,

Леонид Слуцкий, глава ЛДПР,

Владислав Даванков от партии «Новые Люди»,

Николай Харитонов от Компартии.

Выборы президента в России состоятся 15-17 марта.

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