В России срочно госпитализирован актер Панкратов-Черный 1 8.02.2024, 15:07

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Александр Панкратов-Черный

Сначала медики подозревали у известного артиста инфаркт.

В России срочно госпитализировали популярного актера - Александра Панкратова-Черного из-за проблем с сердцем и дыханием.

По информации телеграмм-канала SHOT, врачи диагностировали у Александра Панкратова-Черного перелом пяти ребер. Инфаркт пока не подтвердился.

Оказалось, что накануне, во время гастролей в Красноярске актер поскользнулся и упал на улице. Плохо ему стало уже после возвращения в Москву, где и вызвали скорую помощь. Сначала медики подозревали у Панкратова-Черного инфаркт.

Помощь понадобилась, так как был нарушен сердечный ритм и он жаловался на сильную боль в области сердца.

«КТ и рентген зафиксировали у актера перелом пяти ребер: трех со смещением и двух — без. На этом фоне Панкратову-Черному стало тяжелее дышать, у него обнаружили неполную вентиляцию легкого. Все это может быть отголосками старых переломов, которые актер получил несколько лет назад во время съемок в кино. Сейчас ему рекомендован полный покой», — говорится в сообщении.