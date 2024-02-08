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Зеленский и Залужный обсудили «обновление руководства ВСУ»

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  • 8.02.2024, 19:17
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Зеленский и Залужный обсудили «обновление руководства ВСУ»

Президент поблагодарил генерала «за два года защиты Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Провели серьезный разговор, в том числе и по перестановкам в армии.

Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.

«Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины», - написал президент Украины.

Как отметил Зеленский, во время встречи они обсудили обновления, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины, а также подняли вопрос о том, кто может быть в обновленном руководстве армии.

«Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде», - добавил Зеленский.

В своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ отметил, что битва Украины продолжается и сегодня, а задачи 2022 года отличаются от задач 2024. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям.

По словам Залужного, вместе с президентом они провели важный и серьезный разговор во время которого были приняты решения о необходимости изменения подходов и стратегии.

«Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят», - добавил главнокомандующий ВСУ.

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