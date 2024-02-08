Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ 37 8.02.2024, 19:55

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Александр Сырский

Валерий Залужный отправлен в отставку.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо Валерия Залужного. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 8 февраля, которое его офис опубликовал в YouTube.

По его словам, сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

«Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским», – сказал президент Украины.

Он добавил, что все они рассматриваются на руководящие должности в армии под руководством нового главкома Александра Сырского.

Зеленский назвал ключевые изменения, которые необходимы сегодня в ВСУ: существенно большая технологичность действий, перезагрузка генералитета.

«Штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же, как солдаты на «нуле». Боевые командиры этой войны, командиры с «нуля» должны реализовать свой особый опыт на уровне всей армии - в руководстве. Сейчас Силы обороны Украины — это почти миллион человек, которые были призваны для защиты нашего государства. На сегодня большая часть из них не почувствовала фронта так, как меньшинство, которое реально на передовой, реально воюет. Это означает, что нужен другой подход, в частности, к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу», – сказал Зеленский.

Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском – можно прочитать здесь.