Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском 10 8.02.2024, 20:02

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Александр Сырский

Генерал-полковника называют лицом украинского контрнаступления.

Новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного стал Александр Сырский.

Генерал-полковника Александра Сырского называют лицом украинского контрнаступления. Опытный военный руководил обороной Киева и наступательными операциями в Харьковской области. Сырский был командующим самого многочисленного вида Вооруженных сил – Сухопутных войск, пишет РБК.

Факты из биографии и военной карьеры

Александр Станиславович Сырский родился в 1965 году в селе Новинки Владимирской области на тот момент Российской Советской республики, однако большая часть его жизни связана с Украиной и службой в рядах ВСУ.

Александр Сырский получил первое военное образование в Московском общевойсковом командном училище.

Затем учился в Академии Вооруженных Сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальном университете обороны (оперативно-стратегический уровень). Окончил учебные заведения с отличием.

Путь на военной службе

в 1986 году начал службу командиром мотострелкового взвода;

с 1993 командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве;

в начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь;

2009 – получил звание генерал-майора;

2013 – занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ. Отвечал за сотрудничество с НАТО, участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического союза.

2016 – возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, получил звание генерал-лейтенанта

2017 – стал командующим АТО, которую позже сменила ООС.

2019 – назначен командующим Объединенными силами на территории проведения военной операции на востоке Украины.

C 5 августа 2019 – Командующий Сухопутными войсками ВСУ.

2020 – получил звание генерал-полковника.

Таким образом, Александр Сырский прошел все ступени военной карьеры командующего – от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ. Издание The Guardian называло его фактически вторым военачальником ВСУ после Главнокомандующего Валерия Залужного.

На войне с 2014 года

С началом российского вторжения в восточные регионы Украины в 2014 году Александр Сырский возглавил штаб Антитеррористической операции (АТО).

Был одним из командиров во время боев под Дебальцево, в Углегорске, селах Редкодуб и Логвиново.

Сырский участвовал в отводе украинских войск из окружения в Дебальцево. Под его командованием на тот момент находились около 4,5 тыс. военных, им противостояли почти 20 тыс. российских оккупантов. Сформированная Сырским группа "Барс" прикрывала выход ВСУ из города в феврале 2015

За бои на Дебальцевском плацдарме Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координировавший оперативные действия украинских военных формирований в Донецкой и Луганской областях.

В 2017 году Сырский был назначен командиром всей АТО, которую впоследствии сменили на Операцию объединенных сил.

Полномасштабное вторжение и успешные операции Сухопутных войск

Командующий Сухопутными войсками неоднократно высказывал свою позицию о том, что у Украины нет другого варианта в этой войне, кроме победы, но успехи на поле боя имеют очень высокую цену.

«Войн такого масштаба ни в Европе, ни в мире не было со времен Второй мировой войны. И мы понимаем, что эта война – это выживание нашего народа и нашего государства, поэтому у нас нет другого варианта, кроме победы», – подчеркнул генерал.

С первых дней полномасштабной агрессии РФ Александр Сырский возглавил оборону Киева. Он считает, что защитить столицу удалось благодаря тщательной планировке.

«Под Киевом была построена классическая оборона, которая была соединена с действиями мобильных подразделений, которые проводят активную оборону и контратакуют», – объяснял генерал детали операции.

За успешную оборону Киева Александр Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 отмечен званием Героя Украины.

В дальнейшем Сырский стал командующим Восточной группировкой войск ОСУВ «Хортица», отвечающей за участок фронта на Харьковском, Изюмском, Лиманском, Лисичанском, Кураховском, Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях.

Александр Сырский спланировал контрнаступательную операцию на Харьковщине осенью 2022 года. Враг готовился к обороне на Херсонском направлении, поэтому действия ВСУ на территориях Харьковской области были для него неожиданностью.

«Планировали операцию на юге, а нам была поставлена задача по собственному усмотрению спланировать отвлекающие действия. Но когда начали происходить события на юге, противник перебросил часть сил и средств на юг. Я подумал, почему бы не попытаться спланировать наступательную операцию именно на этом направлении», – рассказал Командующий.

Основной упор был сделан на быстрое продвижение вперед, только в первый день ВСУ продвинулись на 18 км. Были предусмотрены специальные подразделения, которые занимали территории. Силам обороны удалось захватить большое количество российской техники. В ходе Харьковской операции освободили Изюм, Балаклею, Купянск, затем уже в Донецкой области были освобождены Лиман, Святогорск.

В дальнейшем Сырский командовал одной из самых сложных операций – на Бахмутском направлении, где ВСУ нанесли колоссальные потери оккупантам. Военный подчеркивал, что под Бахмутом «Украина обескровливала противника, который всеми силами пытался взять город».

Во время летнего контрнаступления 2023 украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город находится под контролем врага, но ВСУ – в активной обороне.

В настоящее время эпицентром боевых действий на востоке остается Авдеевка, Купянск и Бахмутское направление. Александр Сырский регулярно посещает передовые позиции защитников, чтобы на месте проанализировать тактику боя, определить проблемные вопросы и поддержать бойцов.