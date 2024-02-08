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В Пермском крае РФ из-за взрыва на газопроводе вспыхнул крупный пожар

  • 8.02.2024, 21:22
В Пермском крае РФ из-за взрыва на газопроводе вспыхнул крупный пожар

Видео.

В Пермском крае России сегодня, 8 февраля, взорвался газопровод и вспыхнул крупный пожар. Уже известно о первом раненом.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«Грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе в Пермском крае», - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Куеда. Там горят 3 цистерны на складе и жилой дом.

Позже стало известно, что пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае пока не удается потушить.

Известно об 1 пострадавшем, он госпитализирован с ожогами.

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