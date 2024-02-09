закрыть
9 февраля 2024, пятница, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае РФ

5
  • 9.02.2024, 8:05
  • 8,726
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае РФ

На Ильском и Афипском НПЗ после взрывов занялись пожары.

В ночь на 9 февраля в Краснодарском крае России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Ильский. Об этом сообщил Telegram-канал Astra.

«НПЗ Ильский горит в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщают местные жители. До пожара они слышали звуки взрывов», — сказано в сообщении.

Позже канал поделился сведениями Единой дежурной-диспетчерской службы РФ. Там подтвердили, что около 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ.

По информации SHOT, дрон рухнул на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода около 2 часов ночи. Произошел взрыв и пожар.

Также российские Telegram-каналы сообщили, что очевидцы слышали не только взрывы, но и звук пролетающего беспилотника и гул воздушной тревоги.

Также очевидцы рассказали, SHOT что слышали громкий звук взрыва со стороны Афипского НПЗ. «Уже к 3 часам ночи открытое горение было ликвидировано службами завода», — пишет SHOT.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид