Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае РФ 5 9.02.2024, 8:05

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На Ильском и Афипском НПЗ после взрывов занялись пожары.

В ночь на 9 февраля в Краснодарском крае России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Ильский. Об этом сообщил Telegram-канал Astra.

«НПЗ Ильский горит в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщают местные жители. До пожара они слышали звуки взрывов», — сказано в сообщении.

Позже канал поделился сведениями Единой дежурной-диспетчерской службы РФ. Там подтвердили, что около 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ.

По информации SHOT, дрон рухнул на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода около 2 часов ночи. Произошел взрыв и пожар.

Также российские Telegram-каналы сообщили, что очевидцы слышали не только взрывы, но и звук пролетающего беспилотника и гул воздушной тревоги.

Также очевидцы рассказали, SHOT что слышали громкий звук взрыва со стороны Афипского НПЗ. «Уже к 3 часам ночи открытое горение было ликвидировано службами завода», — пишет SHOT.