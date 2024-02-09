На севере Москвы вспыхнул серьезный пожар площадью 4000 квадратных метров 2 9.02.2024, 8:21

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Огонь бушует недалеко от станции метро «Аэропорт».

Вечером 8 февраля в столице России вспыхнул пожар. На севере Москвы загорелась крыша жилого многоэтажного дома, огонь перекинулся на соседние строения и охватил площадь 4000 квадратных метров.

Об этом сообщили российские паблики, передает obozrevatel.com. Очевидцы выложили в сеть кадры с места пожара.

Огонь бушует на крыше шестиэтажного жилого дома по улице Черняховского, 2. Это недалеко от станции метро «Аэропорт».

На кадрах видно, что огонь перекинулся на соседние дома. Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров. Пожару предоставлен повышенный ранг.

Очевидцы сообщили, что люди просят о помощи из окон горящего дома. До них пытаются добраться спасатели.

Информации о пострадавших пока нет.

Впоследствии появилась информация об обрушении чердака многоэтажки. Однако неизвестно, успели ли эвакуировать людей до этого.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эвакуация жителей все же началась. На месте работают пожарные, спасатели и городские службы.

«Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жителям эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте», – цитируют пропагандистские каналы Собянина.

По информации российского МЧС, к тушению огня привлекли 41 единицу техники, в том числе два вертолета Ка-32.