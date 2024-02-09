Путин в интервью Карлсону признал свой провал в Украине 2 9.02.2024, 8:57

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И заявил о готовности «начать переговоры».

Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео с ответами главы Кремля было опубликовано на сайте Такера Карлсона и в соцсети Х.

Россия в ходе войны против Украины не достигла своих целей и готова возобновить переговоры с Киевом, заявил Путин в интервью Карлсону.

«Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это «денацификация». Имеется в виду запрещение всяческих «неонацистских» движений», — сказал Путин.

По его словам, этот вопрос поднимался на переговорах в Стамбуле весной 2022 года и Украина была согласна пойти навстречу. Но тогда подписать соглашение не удалось, поскольку Франция и Германия попросили для этого отвести войска от Киева, а после отвода войск «украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности».

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Это, по мнению Путина, было связано с давлением со стороны США. «Они приняли неправильное решение, теперь должны искать выход. <…> Они совершили [ошибку], пусть исправляют», — сказал президент РФ, призвав Киев отменить декрет.

Он отметил, что ему известны предложения о мирном урегулировании, которые выдвигает Зеленский. Но подчеркнул, что «для того, чтобы о чем-то договориться, нужен диалог». «Россия при этом от переговоров с Украиной никогда не отказывалась», — отметил Путин.

«Не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца», — сказал Путин.

Путин также сказал, что НАТО может «достойно» признать контроль России за оккупированными территориями Украины. «Пусть подумает, что делать дальше, мы готовы к диалогу», — заявил Путин.