Дроны СБУ ударили по двум НПЗ в России: поражена важная установка 3 9.02.2024, 13:00

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Стали известны результаты атаки на заводы, поставляющие топливо войскам РФ.

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Речь идет об Ильском и Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

По данным источников, на Ильском НПЗ произошел большой пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки составляет около 50 млн долларов.

Как отмечают источники, по Афипскому заводу беспилотники также точно отработали, но последствия уточняются.

Оба объекта находятся на отставной около 20 км друг от друга. Как пишут местные паблики, россияне даже были вынуждены поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ.

«Такие заводы - вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики РФ. Потому что Россия - это Голиаф, который стоит на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это в дальнейшем, пока Голиаф не упадет», - отмечает информированный источник.