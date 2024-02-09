Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины

Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины3
- 9.02.2024, 13:52
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Вместе с Залужным и Агеевым.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову звание Героя Украины.
Соответствующий указ №57/2024 глава украинского государства подписал 8 февраля, текст документа опубликован на сайте Офиса президента Украины.
«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Буданову Кириллу Алексеевичу – генерал-лейтенанту», – говорится в тексте указа.
Кроме того, звание Героя Украины получил подполковник Вячеслав Агеев. Об этом говорится в указе Зеленского №56/2024.
Сегодня же Зеленский наградил званием Героя Украины генерала Валерия Залужного, который накануне был уволен с должности главнокомандующего ВСУ.