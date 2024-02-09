Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины 3 9.02.2024, 13:52

1,468

Вместе с Залужным и Агеевым.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Соответствующий указ №57/2024 глава украинского государства подписал 8 февраля, текст документа опубликован на сайте Офиса президента Украины.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Буданову Кириллу Алексеевичу – генерал-лейтенанту», – говорится в тексте указа.

Кроме того, звание Героя Украины получил подполковник Вячеслав Агеев. Об этом говорится в указе Зеленского №56/2024.

Сегодня же Зеленский наградил званием Героя Украины генерала Валерия Залужного, который накануне был уволен с должности главнокомандующего ВСУ.