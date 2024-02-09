Ученые рассказали, как занятия музыкой укрепляют здоровье пожилых людей 9.02.2024, 14:07

Музыка — это не просто источник развлечений.

Недавнее исследование показало, что почти каждый человек в возрасте от 50 до 80 лет испытывает определенную пользу для здоровья от занятий музыкой — от снятия стресса и улучшения настроения до повышения уровня энергии, пишет Neuroscience News.

Исследование, проведенное Мичиганским университетом, показало, что 98% участников отметили пользу для здоровья от общения с музыкой. Такое широкое признание подчеркивает, что музыка — это не просто развлечение, а жизненно важный компонент хорошего самочувствия для многих людей в зрелом возрасте. Более того, 41% опрошенных считают музыку очень важной для своего общего здоровья.

Влияние музыки очень обширно. Около 65% респондентов заявили, что она поднимает настроение или улучшает психическое состояние, а 60% считают, что она заряжает энергией или повышает мотивацию. Речь идет не только о прослушивании мелодий: многие пожилые люди активно участвуют в музыкальной жизни, поют в хорах, играют на инструментах или просто напевают любимые песни.

Польза от участия в музыке выходит за рамки личной радости и удовлетворения. Исследование указывает на роль музыки в укреплении социальных связей и поддержке здорового процесса старения. Оно подчеркивает недостаточно используемый потенциал музыки в медицинских учреждениях, где ее можно более эффективно использовать в качестве терапевтического инструмента.

Исследование также показало, что музыка — это универсальное удовольствие, которое не зависит от демографической принадлежности. Люди из разных слоев общества, независимо от их физического здоровья и социального положения, находят в музыке утешение и радость. Однако те, кто имеет более слабое здоровье или чувствует себя более изолированным, как правило, занимаются музыкой реже, что позволяет предположить, что целенаправленные инициативы могут помочь донести пользу музыки до тех, кто в ней больше всего нуждается.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что музыка может принести ощутимую пользу здоровью, например, снизить кровяное давление и облегчить депрессию, что указывает на ее значительную ценность в стратегиях здравоохранения и оздоровления. Несмотря на эти преимущества, музыка нечасто используется в вопросах здравоохранения, что указывает на потенциальную возможность расширения сферы лечения пациентов.

Поскольку общество продолжает осознавать проблемы одиночества и социальной изоляции, особенно среди пожилых людей, способность музыки объединять людей становится еще более важной, говорится в докладе доктора Джоэла Хауэлла, автора исследования. Результаты опроса, лежащего в основе исследования, свидетельствуют о том, что для многих музыка становится все более важной с возрастом, сохраняя свою ценность и значимость на протяжении всей жизни.

Это исследование не просто раскрывает роль музыки в жизни пожилых людей, но и предоставляет возможность поговорить о том, как музыка может быть интегрирована в медицинскую сферу. Благодаря своей универсальной привлекательности и многогранным преимуществам, музыка предлагает многообещающие возможности для повышения качества жизни, поощрения социальных связей и решения проблем со здоровьем среди пожилых людей и, возможно, мы все чаще будем слышать о том, как ее успешно используют для поддержания здоровья миллионов нуждающихся.