Мощные взрывы под Орлом: БПЛА подорвали нефтебазу «Стальной конь» 9.02.2024, 14:49

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Перед этим неизвестные устроили диверсию на железной дороге возле объекта.

Федералы сообщили подробности атаки украинского БПЛА на орловскую нефтебазу в поселке Стальной Конь

Российские СМИ сообщили об атаке БПЛА на нефтебазу в Орловской области РФ.

Сообщается, что дроны атаковали нефтебазу «Стальной конь» — филиала «Транснефть-Дружба» в Орловской области. А за несколько часов до этого неподалеку от базы неизвестный устроил поджог на железной дороге.

Местно издание «ОрелТаймс» сообщило, при падении обломков БПЛА на нефтебазу произошла «детонация без последующего возгорания».

Как стало известно «ОрелТаймс» из собственных источников, нефтебазу в поселке Стальной Конь под Орлом подорвали во время атаки четырех дронов.

Эту же информацию подтверждают орловцы, видевшие вспышку света в этом районе.

Орловцы, проживающие в разных районах города, слышали достаточно громкий «хлопок».

«Знатно бахнуло. На микроне проснулись от хлопков»,

«ЦУМ – тоже слышно было. Окна аж задрожали. Думала, что показалось, но похоже уже ни с чем не спутаешь»,

«На Раздольной проснулась от взрыва. Три пожарные проехали в сторону СПЗ», – пишут напуганные россияне.

По информации SHOT, рядом с нефтебазой в поселке Стальной Конь накануне вечером сожгли релейный шкаф на перегоне Орел – Стальной Конь. Он был вскрыт и выгорел полностью, но это не привело к задержкам в движении поездов. На месте была найдена монтировка.