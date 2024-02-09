Названо точное место удара беспилотника по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ 5 9.02.2024, 15:59

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Куда попал дрон?

Специалисты по разведке на основе открытых источников (OSINT) смогли установить точное место попадания беспилотника на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае Российской Федерации. Об этом сообщил OSINT-исследователь Special Kherson Cat в X (бывший Twitter).

«Я предполагаю, что это горит Ильский НПЗ, который мы видим на видео», — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии эксперт выделил установку первичной переработки нефти АТ-6 с мощностью 3600 тыс. тонн в год. Ее запустили в 2021 году.

Кроме того, в заметке сообщили и точные координаты попадания — 44.8603102, 38.6150433.

Ильский НПЗ — это нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа России.

КНГК-ИНПЗ занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. Площадь производственного участка завода составляет 72 гектара.

Ответственность за атаку БПЛА взяла СБУ

Напомним, источники в СБУ подтвердили, что ночью 9 февраля по Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае ударили беспилотники Службы безопасности Украины.

По информации собеседника издания, в результате атаки по Ильскому НПЗ произошел крупный пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Стоимость такой установки составляет 50 млн долларов США.