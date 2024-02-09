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Еще в одном украинском городе появилась улица Кастуся Калиновского

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  • 9.02.2024, 20:23
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Еще в одном украинском городе появилась улица Кастуся Калиновского

Так решили депутаты.

В украинском Чернигове одну из улиц и переулок переименовали в честь предводителя восстания 1863 года в Беларуси Кастуся Калиновского. Такое решение приняла 8 февраля Черниговская городская рада.

В честь Кастуся Калиновского переименованы улица и переулок на севере Чернигова, носившие имя полковника Сергея Смирнова. Он получил звание Героя Советского Союза за организацию форсирования Днепра в районе Лоева в октябре 1943 года.

Решение о переименовании депутаты Черниговской городской рады приняли «с целью проведения политики очистки городского пространства от топонимов, возвышающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих Российскую Федерацию и Республику Беларусь».

Напомним, ранее улицы Кастуся Калиновского появились и в других украинских городах — в частности, в Киеве, Ровно, Житомире.

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