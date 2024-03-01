Беспилотники ударили по военному заводу в российском Дзержинске 1.03.2024, 8:09

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Предприятие производит взрывчатку.

В ночь на 1 марта в городе Дзержинск Нижегородской области Российской Федерации прогремели взрывы. Об этом сообщило российское издание SOTA.

Сообщается, что местные жители зафиксировали атаку беспилотных летательных аппаратов.

«В нижегородском Дзержинске, предположительно, атакован завод имени Свердлова, производящий взрывчатку», — заявили журналисты.

О взрывах в Дзержинске также сообщил Telegram-канал ASTRA, опубликовав несколько соответствующих видео. Официальные лица и ведомства РФ пока никак не прокомментировали произошедшее.

Отметим, что по данным украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), упомянутый «Завод имени Я. М. Свердлова» находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Предприятие специализируется на изготовлении основных видов взрывчатых веществ и смесей на их основе, а также снаряжении боеприпасов для всех родов войск Минобороны России.

По информации НАПК, завод снабжает практически все виды боеприпасов, которые используются в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.